Giá Kyrgyz Som Stablecoin hôm nay

Giá Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01145925, biến động 0.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KGST sang USD là $ 0.01145925 mỗi KGST.

Kyrgyz Som Stablecoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 5,541,162, với nguồn cung lưu hành 483.73M KGST. Trong vòng 24 giờ qua, KGST được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01138646 (thấp) đến $ 0.01149986 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01245301, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01117502.

Về hiệu suất ngắn hạn, KGST biến động +0.11% trong giờ qua và +0.23% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 195.25K.

Thông tin thị trường Kyrgyz Som Stablecoin (KGST)

Vốn hóa thị trường $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M Khối lượng (24H) $ 195.25K$ 195.25K $ 195.25K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M Nguồn cung lưu thông 483.73M 483.73M 483.73M Tổng cung 483,731,510.0 483,731,510.0 483,731,510.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kyrgyz Som Stablecoin là $ 5.54M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 195.25K. Nguồn cung lưu hành của KGST là 483.73M, với tổng nguồn cung là 483731510.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.54M.