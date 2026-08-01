Giá Kyo hôm nay

Giá Kyo (KYO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01584016, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KYO sang USD là $ 0.01584016 mỗi KYO.

Kyo hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 2,590,992, với nguồn cung lưu hành 163.57M KYO. Trong vòng 24 giờ qua, KYO được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01564957 (thấp) đến $ 0.01635909 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.207212, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01317086.

Về hiệu suất ngắn hạn, KYO biến động -- trong giờ qua và +1.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.30M.

Thông tin thị trường Kyo (KYO)

Vốn hóa thị trường $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Khối lượng (24H) $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Nguồn cung lưu thông 163.57M 163.57M 163.57M Tổng cung 163,570,430.68932965 163,570,430.68932965 163,570,430.68932965

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kyo là $ 2.59M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.30M. Nguồn cung lưu hành của KYO là 163.57M, với tổng nguồn cung là 163570430.68932965. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.17M.