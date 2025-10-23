Thông tin giá theo USD của Kylie (KYLIE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00002193 Cao nhất 24H $ 0.0000225 ATH $ 0.00057 Giá thấp nhất $ 0.00000543 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.11% Biến động giá (7 ngày) -6.43%

Giá thời gian thực của Kylie (KYLIE) là $0.00002245. Trong 24 giờ qua, KYLIE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002193 và cao nhất là $ 0.0000225, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KYLIE là $ 0.00057, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000543.

Về hiệu suất ngắn hạn, KYLIE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.11% trong 24 giờ và -6.43% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kylie (KYLIE)

Vốn hóa thị trường $ 22.45K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.45K Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kylie là $ 22.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KYLIE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.45K.