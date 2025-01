KwikTrust (KTX) là gì

The KwikTrust protocol is a foundational blockchain technology platform that powers two products. The first (launched February 2024) is the KwikSign blockchain digital signature and file validation platform, incorporating identity checks. The second (launched July 2024) is the OnRekord (patent pending) SuperNFT platform which enables users to create unique digital assets are are linked to the validated identity of the inventor(s), creator(s) or owner(s) using fractional ownership and fractional payments to create a more secure and flexible form of digital asset. The platforms utilise the native $KTX utility token.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo KwikTrust (KTX) Whitepaper Website chính thức