Thông tin giá theo USD của Kwenta (KWENTA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 24.28 Cao nhất 24H $ 26.78 ATH $ 790.99 Giá thấp nhất $ 6.88 Biến động giá (1 giờ) -0.20% Biến động giá (1D) -7.46% Biến động giá (7 ngày) -19.02%

Giá thời gian thực của Kwenta (KWENTA) là $24.73. Trong 24 giờ qua, KWENTA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 24.28 và cao nhất là $ 26.78, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KWENTA là $ 790.99, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 6.88.

Về hiệu suất ngắn hạn, KWENTA đã biến động -0.20% trong 1 giờ qua, -7.46% trong 24 giờ và -19.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kwenta (KWENTA)

Vốn hóa thị trường $ 13.17M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.73M Nguồn cung lưu thông 532.38K Tổng cung 797,713.826637721

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kwenta là $ 13.17M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KWENTA là 532.38K, với tổng nguồn cung là 797713.826637721. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.73M.