Thông tin giá theo USD của Kuusou (KUUSOU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00257659$ 0.00257659 $ 0.00257659 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -1.03% Biến động giá (1D) -13.14% Biến động giá (7 ngày) -50.89% Biến động giá (7 ngày) -50.89%

Giá thời gian thực của Kuusou (KUUSOU) là --. Trong 24 giờ qua, KUUSOU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KUUSOU là $ 0.00257659, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KUUSOU đã biến động -1.03% trong 1 giờ qua, -13.14% trong 24 giờ và -50.89% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kuusou (KUUSOU)

Vốn hóa thị trường $ 148.12K$ 148.12K $ 148.12K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 149.20K$ 149.20K $ 149.20K Nguồn cung lưu thông 966.67M 966.67M 966.67M Tổng cung 973,754,227.681037 973,754,227.681037 973,754,227.681037

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kuusou là $ 148.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KUUSOU là 966.67M, với tổng nguồn cung là 973754227.681037. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 149.20K.