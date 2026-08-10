Kurumi là gì?

Ku-Chan | Kurumi là một token do cộng đồng phát triển, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về chú chó Shiba Inu trắng đầy nghị lực được giải cứu từ Trại nuôi chó Chiba Wan ở Nhật Bản—cũng chính là nơi Cocoro và Neiro từng tìm thấy hy vọng. Dưới sự chăm sóc ân cần của riko.wako.mama, hành trình của Ku-Chan tiếp nối dòng dõi nhân ái và cứu hộ bắt đầu từ Kabosumama cùng Doge nguyên bản. Dự án này tôn vinh những câu chuyện thực tế về cơ hội thứ hai cũng như mối liên kết giữa các loài động vật được cứu hộ và những người chăm sóc chúng, đồng thời là lời tri ân dành cho cộng đồng, lòng tốt và sự kết nối trong toàn bộ hệ sinh thái lấy cảm hứng từ Shiba.

Điều gì làm nên sự độc đáo của Kurumi?

Ku-Chan | Kurumi là một phần trong dòng dõi cứu hộ hiếm hoi gắn kết nhiều chú chó trại nuôi nổi tiếng—Doge, Cocoro và Neiro—tất cả đều xuất thân từ Chiba Wan. Là chú chó Shiba Inu trắng duy nhất góp mặt trong vòng tròn cứu hộ này, câu chuyện của Kurumi vừa nhấn mạnh sự độc đáo vừa thể hiện tính kế thừa trong câu chuyện cứu hộ chung của cộng đồng. Dự án tập trung vào việc kể chuyện chân thực và bảo tồn lịch sử cứu hộ ngoài đời thực, nhờ đó khác biệt hẳn so với các token meme thông thường bằng cách xây dựng bản sắc dựa trên sự thật, lòng trắc ẩn và di sản bền vững.

Lịch sử của Kurumi Kurumi ra mắt vào ngày 14 tháng 10 năm 2025. Được cộng đồng tiếp quản từ ngày 20 tháng 10.

Tương lai của Kurumi sẽ thế nào?

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KU-CHAN có thể dùng để làm gì?

Token Ku-Chan | Kurumi hoạt động như một token cộng đồng nhằm hỗ trợ sự tham gia, kể chuyện và phát triển dự án trong hệ sinh thái Ku-Chan. Nó đại diện cho sự tham gia vào các sáng kiến do cộng đồng dẫn dắt như nghệ thuật, truyền thông và nâng cao nhận thức về cứu hộ động vật. Token này cũng có thể được sử dụng cho các chiến dịch xã hội, phần thưởng sưu tập và các hợp tác kỹ thuật số hoặc thực tế giới hạn, tôn vinh dòng dõi cứu hộ gắn liền với những chú chó Chiba Wan.

Giá giao dịch thực tế của Kurumi hôm nay là bao nhiêu?

Giá giao dịch hiện tại của Kurumi đang ở mức ₫, được cập nhật theo thời gian thực. Mức giá này phản ánh dữ liệu tổng hợp từ nhiều thị trường khác nhau, đảm bảo thể hiện chính xác tình hình cung cầu toàn cầu.

Có bao nhiêu hoạt động giao dịch diễn ra cho KURUMI?

KURUMI đã ghi nhận khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là ₫--. Chỉ số này rất quan trọng để đánh giá điều kiện thanh khoản—khối lượng giao dịch cao hơn thường cho thấy thị trường sôi động hơn và việc khớp lệnh diễn ra suôn sẻ hơn.

Diễn biến giá của Kurumi hôm nay như thế nào?

Trong 24 giờ qua, Kurumi đã có biến động giá là -0.52%. Xu hướng tích cực cho thấy nhu cầu mua mạnh hơn, trong khi xu hướng tiêu cực có thể phản ánh áp lực bán ngắn hạn hoặc suy thoái chung của thị trường.

Giá giao dịch của Kurumi dao động trong khoảng nào hôm nay?

Trong vòng một ngày qua, Kurumi đã dao động giữa ₫ và ₫, giúp các nhà giao dịch nắm bắt được mức độ biến động trong ngày cũng như các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng.