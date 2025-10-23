Thông tin giá theo USD của Kura Liquid Staking Token (K33)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.321373 Cao nhất 24H $ 0.357103 ATH $ 0.75164 Giá thấp nhất $ 0.278219 Biến động giá (1 giờ) +0.11% Biến động giá (1D) -3.59% Biến động giá (7 ngày) -25.77%

Giá thời gian thực của Kura Liquid Staking Token (K33) là $0.339899. Trong 24 giờ qua, K33 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.321373 và cao nhất là $ 0.357103, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của K33 là $ 0.75164, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.278219.

Về hiệu suất ngắn hạn, K33 đã biến động +0.11% trong 1 giờ qua, -3.59% trong 24 giờ và -25.77% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kura Liquid Staking Token (K33)

Vốn hóa thị trường $ 26.86K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 26.86K Nguồn cung lưu thông 79.14K Tổng cung 79,136.92055739193

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kura Liquid Staking Token là $ 26.86K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của K33 là 79.14K, với tổng nguồn cung là 79136.92055739193. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 26.86K.