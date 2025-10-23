Thông tin giá theo USD của Kura (KURA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.650545 Cao nhất 24H $ 0.709045 ATH $ 1.47 Giá thấp nhất $ 0.387383 Biến động giá (1 giờ) +0.65% Biến động giá (1D) -4.95% Biến động giá (7 ngày) -23.15%

Giá thời gian thực của Kura (KURA) là $0.67298. Trong 24 giờ qua, KURA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.650545 và cao nhất là $ 0.709045, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KURA là $ 1.47, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.387383.

Về hiệu suất ngắn hạn, KURA đã biến động +0.65% trong 1 giờ qua, -4.95% trong 24 giờ và -23.15% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kura (KURA)

Vốn hóa thị trường $ 641.99K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.17M Nguồn cung lưu thông 953.95K Tổng cung 3,222,489.156951685

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kura là $ 641.99K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KURA là 953.95K, với tổng nguồn cung là 3222489.156951685. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.17M.