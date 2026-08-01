Giá Kromatika hôm nay

Giá Kromatika (KROM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.0030362, biến động 0.50% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KROM sang USD là $ 0.0030362 mỗi KROM.

Kromatika hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 303,620, với nguồn cung lưu hành 82.30M KROM. Trong vòng 24 giờ qua, KROM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00302491 (thấp) đến $ 0.00305999 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.265959, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KROM biến động 0.00% trong giờ qua và -10.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 51.20.

Thông tin thị trường Kromatika (KROM)

Vốn hóa thị trường $ 303.62K$ 303.62K $ 303.62K Khối lượng (24H) $ 51.20$ 51.20 $ 51.20 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 303.62K$ 303.62K $ 303.62K Nguồn cung lưu thông 82.30M 82.30M 82.30M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kromatika là $ 303.62K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 51.20. Nguồn cung lưu hành của KROM là 82.30M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 303.62K.