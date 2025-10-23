Thông tin giá theo USD của Kovu ($KOVU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -6.42% Biến động giá (7 ngày) -6.42%

Giá thời gian thực của Kovu ($KOVU) là --. Trong 24 giờ qua, $KOVU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $KOVU là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $KOVU đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -6.42% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kovu ($KOVU)

Vốn hóa thị trường $ 7.23K$ 7.23K $ 7.23K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.23K$ 7.23K $ 7.23K Nguồn cung lưu thông 999.97M 999.97M 999.97M Tổng cung 999,966,874.064759 999,966,874.064759 999,966,874.064759

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kovu là $ 7.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $KOVU là 999.97M, với tổng nguồn cung là 999966874.064759. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.23K.