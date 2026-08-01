Giá KOTAI hôm nay

Giá KOTAI (KTI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KTI sang USD là $ 0 mỗi KTI.

KOTAI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 19,641,850, với nguồn cung lưu hành 425.33B KTI. Trong vòng 24 giờ qua, KTI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KTI biến động -1.30% trong giờ qua và -1.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường KOTAI (KTI)

Vốn hóa thị trường $ 19.64M$ 19.64M $ 19.64M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.09M$ 23.09M $ 23.09M Nguồn cung lưu thông 425.33B 425.33B 425.33B Tổng cung 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của KOTAI là $ 19.64M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KTI là 425.33B, với tổng nguồn cung là 500000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.09M.