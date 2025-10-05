Thông tin giá theo USD của Koro Go (KORO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00029086 $ 0.00029086 $ 0.00029086 Thấp nhất 24H $ 0.00031777 $ 0.00031777 $ 0.00031777 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00029086$ 0.00029086 $ 0.00029086 Cao nhất 24H $ 0.00031777$ 0.00031777 $ 0.00031777 ATH $ 0.00323435$ 0.00323435 $ 0.00323435 Giá thấp nhất $ 0.00005335$ 0.00005335 $ 0.00005335 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) -3.05% Biến động giá (7 ngày) +10.79% Biến động giá (7 ngày) +10.79%

Giá thời gian thực của Koro Go (KORO) là $0.0002929. Trong 24 giờ qua, KORO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00029086 và cao nhất là $ 0.00031777, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KORO là $ 0.00323435, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00005335.

Về hiệu suất ngắn hạn, KORO đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, -3.05% trong 24 giờ và +10.79% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Koro Go (KORO)

Vốn hóa thị trường $ 29.29K$ 29.29K $ 29.29K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 29.29K$ 29.29K $ 29.29K Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Koro Go là $ 29.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KORO là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 29.29K.