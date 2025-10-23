Thông tin giá theo USD của KONA (KONA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 41.19 $ 41.19 $ 41.19 Thấp nhất 24H $ 43.59 $ 43.59 $ 43.59 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 41.19$ 41.19 $ 41.19 Cao nhất 24H $ 43.59$ 43.59 $ 43.59 ATH $ 109.49$ 109.49 $ 109.49 Giá thấp nhất $ 31.62$ 31.62 $ 31.62 Biến động giá (1 giờ) +0.38% Biến động giá (1D) -2.51% Biến động giá (7 ngày) -2.46% Biến động giá (7 ngày) -2.46%

Giá thời gian thực của KONA (KONA) là $42.03. Trong 24 giờ qua, KONA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 41.19 và cao nhất là $ 43.59, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KONA là $ 109.49, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 31.62.

Về hiệu suất ngắn hạn, KONA đã biến động +0.38% trong 1 giờ qua, -2.51% trong 24 giờ và -2.46% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường KONA (KONA)

Vốn hóa thị trường $ 468.57K$ 468.57K $ 468.57K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 468.57K$ 468.57K $ 468.57K Nguồn cung lưu thông 11.17K 11.17K 11.17K Tổng cung 11,167.73930441548 11,167.73930441548 11,167.73930441548

Vốn hoá thị trường hiện tại của KONA là $ 468.57K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KONA là 11.17K, với tổng nguồn cung là 11167.73930441548. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 468.57K.