Giá KOLZ hôm nay

Giá KOLZ (KOLZ) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KOLZ sang USD là $ 0 mỗi KOLZ.

KOLZ hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 14,963.49, với nguồn cung lưu hành 5.25B KOLZ. Trong vòng 24 giờ qua, KOLZ được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00164097, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KOLZ biến động -- trong giờ qua và +2.28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường KOLZ (KOLZ)

Vốn hóa thị trường $ 14.96K$ 14.96K $ 14.96K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.96K$ 14.96K $ 14.96K Nguồn cung lưu thông 5.25B 5.25B 5.25B Tổng cung 9,500,000,000.0 9,500,000,000.0 9,500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của KOLZ là $ 14.96K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KOLZ là 5.25B, với tổng nguồn cung là 9500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.96K.