Thông tin giá theo USD của Koala (KOALA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.12% Biến động giá (7 ngày) +0.09% Biến động giá (7 ngày) +0.09%

Giá thời gian thực của Koala (KOALA) là --. Trong 24 giờ qua, KOALA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KOALA là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KOALA đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.12% trong 24 giờ và +0.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Koala (KOALA)

Vốn hóa thị trường $ 39.10K$ 39.10K $ 39.10K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 42.49K$ 42.49K $ 42.49K Nguồn cung lưu thông 923.81M 923.81M 923.81M Tổng cung 1,003,811,140.9705503 1,003,811,140.9705503 1,003,811,140.9705503

Vốn hoá thị trường hiện tại của Koala là $ 39.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KOALA là 923.81M, với tổng nguồn cung là 1003811140.9705503. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 42.49K.