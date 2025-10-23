Thông tin giá theo USD của KlimaDAO (KLIMA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.133207 $ 0.133207 $ 0.133207 Thấp nhất 24H $ 0.26458 $ 0.26458 $ 0.26458 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.133207$ 0.133207 $ 0.133207 Cao nhất 24H $ 0.26458$ 0.26458 $ 0.26458 ATH $ 3,777.3$ 3,777.3 $ 3,777.3 Giá thấp nhất $ 0.111333$ 0.111333 $ 0.111333 Biến động giá (1 giờ) -1.70% Biến động giá (1D) -45.78% Biến động giá (7 ngày) -51.97% Biến động giá (7 ngày) -51.97%

Giá thời gian thực của KlimaDAO (KLIMA) là $0.142177. Trong 24 giờ qua, KLIMA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.133207 và cao nhất là $ 0.26458, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KLIMA là $ 3,777.3, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.111333.

Về hiệu suất ngắn hạn, KLIMA đã biến động -1.70% trong 1 giờ qua, -45.78% trong 24 giờ và -51.97% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường KlimaDAO (KLIMA)

Vốn hóa thị trường $ 909.52K$ 909.52K $ 909.52K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 909.52K$ 909.52K $ 909.52K Nguồn cung lưu thông 6.40M 6.40M 6.40M Tổng cung 6,397,117.767094722 6,397,117.767094722 6,397,117.767094722

Vốn hoá thị trường hiện tại của KlimaDAO là $ 909.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KLIMA là 6.40M, với tổng nguồn cung là 6397117.767094722. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 909.52K.