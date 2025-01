Kiverse Token (KIVR) là gì

$KIVR (Kiverse Token) serves as the official cryptocurrency within Kiverse Games LLC ecosystem, offering users seamless transactions and interactions in our optional gaming pools. With a capped supply of 100 billion tokens on the Base blockchain (ERC20), $KIVR ensures sustainability and value. Users can participate in monthly gaming competitions, paying with $KIVR into the respective games pool. Think of this like a “battle pass” or “season pass” where you will have access to join in the competitions for that game. At the end of the month the game pools pay out $KIVR to the winners. They cam claim their winnings at any time.

Nguồn tham khảo Kiverse Token (KIVR) Whitepaper Website chính thức