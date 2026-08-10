Giá KittyCoin hôm nay

Giá KittyCoin (KITTY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.0026043, biến động 5.61% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KITTY sang USD là $ 0.0026043 mỗi KITTY.

KittyCoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 13,244.67, với nguồn cung lưu hành 5.09M KITTY. Trong vòng 24 giờ qua, KITTY được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00238516 (thấp) đến $ 0.00273522 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.33001, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00238516.

Về hiệu suất ngắn hạn, KITTY biến động -1.38% trong giờ qua và -61.23% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 684.40.

Thông tin thị trường KittyCoin (KITTY)

Vốn hóa thị trường $ 13.24K$ 13.24K $ 13.24K Khối lượng (24H) $ 684.40$ 684.40 $ 684.40 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.24K$ 13.24K $ 13.24K Nguồn cung lưu thông 5.09M 5.09M 5.09M Tổng cung 5,090,360.896077881 5,090,360.896077881 5,090,360.896077881

Vốn hoá thị trường hiện tại của KittyCoin là $ 13.24K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 684.40. Nguồn cung lưu hành của KITTY là 5.09M, với tổng nguồn cung là 5090360.896077881. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.24K.