Giá Kitten Haimer hôm nay

Giá Kitten Haimer (KHAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00118778, biến động 1.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KHAI sang USD là $ 0.00118778 mỗi KHAI.

Kitten Haimer hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 64,140, với nguồn cung lưu hành 54.00M KHAI. Trong vòng 24 giờ qua, KHAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00117257 (thấp) đến $ 0.00120017 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.95, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KHAI biến động -0.03% trong giờ qua và +2.53% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 47.66.

Thông tin thị trường Kitten Haimer (KHAI)

Vốn hóa thị trường $ 64.14K$ 64.14K $ 64.14K Khối lượng (24H) $ 47.66$ 47.66 $ 47.66 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 82.38B$ 82.38B $ 82.38B Nguồn cung lưu thông 54.00M 54.00M 54.00M Tổng cung 54,000,000.0 54,000,000.0 54,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kitten Haimer là $ 64.14K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 47.66. Nguồn cung lưu hành của KHAI là 54.00M, với tổng nguồn cung là 54000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 82.38B.