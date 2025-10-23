Thông tin giá theo USD của Kira AI (KIRA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00564019 $ 0.00564019 $ 0.00564019 Thấp nhất 24H $ 0.00578586 $ 0.00578586 $ 0.00578586 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00564019$ 0.00564019 $ 0.00564019 Cao nhất 24H $ 0.00578586$ 0.00578586 $ 0.00578586 ATH $ 0.257228$ 0.257228 $ 0.257228 Giá thấp nhất $ 0.00555229$ 0.00555229 $ 0.00555229 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.65% Biến động giá (7 ngày) -2.38% Biến động giá (7 ngày) -2.38%

Giá thời gian thực của Kira AI (KIRA) là $0.00577495. Trong 24 giờ qua, KIRA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00564019 và cao nhất là $ 0.00578586, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KIRA là $ 0.257228, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00555229.

Về hiệu suất ngắn hạn, KIRA đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.65% trong 24 giờ và -2.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kira AI (KIRA)

Vốn hóa thị trường $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K Nguồn cung lưu thông 1.00M 1.00M 1.00M Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kira AI là $ 5.77K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KIRA là 1.00M, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.77K.