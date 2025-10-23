Thông tin giá theo USD của Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 34.46 $ 34.46 $ 34.46 Thấp nhất 24H $ 38.3 $ 38.3 $ 38.3 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 34.46$ 34.46 $ 34.46 Cao nhất 24H $ 38.3$ 38.3 $ 38.3 ATH $ 53.2$ 53.2 $ 53.2 Giá thấp nhất $ 29.91$ 29.91 $ 29.91 Biến động giá (1 giờ) -0.75% Biến động giá (1D) +7.16% Biến động giá (7 ngày) -0.22% Biến động giá (7 ngày) -0.22%

Giá thời gian thực của Kintsu Staked Hype (SHYPE) là $37.73. Trong 24 giờ qua, SHYPE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 34.46 và cao nhất là $ 38.3, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SHYPE là $ 53.2, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 29.91.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHYPE đã biến động -0.75% trong 1 giờ qua, +7.16% trong 24 giờ và -0.22% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Vốn hóa thị trường $ 231.27K$ 231.27K $ 231.27K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 231.27K$ 231.27K $ 231.27K Nguồn cung lưu thông 6.13K 6.13K 6.13K Tổng cung 6,129.944505999544 6,129.944505999544 6,129.944505999544

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kintsu Staked Hype là $ 231.27K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SHYPE là 6.13K, với tổng nguồn cung là 6129.944505999544. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 231.27K.