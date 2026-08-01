Giá Kind Cat Token hôm nay

Giá Kind Cat Token (KIND) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KIND sang USD là $ 0 mỗi KIND.

Kind Cat Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 211,551, với nguồn cung lưu hành 932.84M KIND. Trong vòng 24 giờ qua, KIND được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00305749, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KIND biến động +0.42% trong giờ qua và -2.48% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.56K.

Thông tin thị trường Kind Cat Token (KIND)

Vốn hóa thị trường $ 211.55K$ 211.55K $ 211.55K Khối lượng (24H) $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 211.10K$ 211.10K $ 211.10K Nguồn cung lưu thông 932.84M 932.84M 932.84M Tổng cung 936,457,365.1872046 936,457,365.1872046 936,457,365.1872046

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kind Cat Token là $ 211.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.56K. Nguồn cung lưu hành của KIND là 932.84M, với tổng nguồn cung là 936457365.1872046. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 211.10K.