Giá Kilroy was here hôm nay

Giá Kilroy was here (KILROY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.53% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KILROY sang USD là $ 0 mỗi KILROY.

Kilroy was here hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 265,328, với nguồn cung lưu hành 980.63M KILROY. Trong vòng 24 giờ qua, KILROY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00141004, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KILROY biến động +1.42% trong giờ qua và +20.89% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 3.57K.

Thông tin thị trường Kilroy was here (KILROY)

Vốn hóa thị trường $ 265.33K$ 265.33K $ 265.33K Khối lượng (24H) $ 3.57K$ 3.57K $ 3.57K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 265.33K$ 265.33K $ 265.33K Nguồn cung lưu thông 980.63M 980.63M 980.63M Tổng cung 980,625,535.014707 980,625,535.014707 980,625,535.014707

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kilroy was here là $ 265.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 3.57K. Nguồn cung lưu hành của KILROY là 980.63M, với tổng nguồn cung là 980625535.014707. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 265.33K.