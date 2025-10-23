Thông tin giá theo USD của KIKICat (KIKI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.102855 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.47% Biến động giá (1D) +4.57% Biến động giá (7 ngày) -17.64%

Giá thời gian thực của KIKICat (KIKI) là --. Trong 24 giờ qua, KIKI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KIKI là $ 0.102855, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KIKI đã biến động +2.47% trong 1 giờ qua, +4.57% trong 24 giờ và -17.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường KIKICat (KIKI)

Vốn hóa thị trường $ 211.29K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 211.29K Nguồn cung lưu thông 999.96M Tổng cung 999,962,855.823307

Vốn hoá thị trường hiện tại của KIKICat là $ 211.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KIKI là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999962855.823307. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 211.29K.