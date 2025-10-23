Thông tin giá theo USD của KIGU (KIGU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: 
Thấp nhất 24H $ 0.02014581
Cao nhất 24H $ 0.02588826
ATH $ 0.155138
Giá thấp nhất $ 0.01482709
Biến động giá (1 giờ) +0.07%
Biến động giá (1D) -20.92%
Biến động giá (7 ngày) -27.01%

Giá thời gian thực của KIGU (KIGU) là $0.02038978. Trong 24 giờ qua, KIGU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02014581 và cao nhất là $ 0.02588826, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KIGU là $ 0.155138, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01482709.

Về hiệu suất ngắn hạn, KIGU đã biến động +0.07% trong 1 giờ qua, -20.92% trong 24 giờ và -27.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường KIGU (KIGU)

Vốn hóa thị trường $ 880.41K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 880.41K
Nguồn cung lưu thông 43.00M
Tổng cung 43,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của KIGU là $ 880.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KIGU là 43.00M, với tổng nguồn cung là 43000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 880.41K.