Thông tin giá theo USD của KEVIN (KEVIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -0.24% Biến động giá (7 ngày) -7.09% Biến động giá (7 ngày) -7.09%

Giá thời gian thực của KEVIN (KEVIN) là --. Trong 24 giờ qua, KEVIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KEVIN là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KEVIN đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -0.24% trong 24 giờ và -7.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường KEVIN (KEVIN)

Vốn hóa thị trường $ 35.72K$ 35.72K $ 35.72K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 35.72K$ 35.72K $ 35.72K Nguồn cung lưu thông 970.67M 970.67M 970.67M Tổng cung 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665

Vốn hoá thị trường hiện tại của KEVIN là $ 35.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KEVIN là 970.67M, với tổng nguồn cung là 970667016.8933665. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 35.72K.