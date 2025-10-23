Thông tin giá theo USD của Keke (KEKE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.15% Biến động giá (1D) -16.69% Biến động giá (7 ngày) -61.01% Biến động giá (7 ngày) -61.01%

Giá thời gian thực của Keke (KEKE) là --. Trong 24 giờ qua, KEKE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KEKE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KEKE đã biến động -0.15% trong 1 giờ qua, -16.69% trong 24 giờ và -61.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Keke (KEKE)

Vốn hóa thị trường $ 88.95K$ 88.95K $ 88.95K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 88.95K$ 88.95K $ 88.95K Nguồn cung lưu thông 690.00B 690.00B 690.00B Tổng cung 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Keke là $ 88.95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KEKE là 690.00B, với tổng nguồn cung là 690000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 88.95K.