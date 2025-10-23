Thông tin giá theo USD của Kava Lend (HARD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00431657 Cao nhất 24H $ 0.00543297 ATH $ 2.97 Giá thấp nhất $ 0.00206758 Biến động giá (1 giờ) -0.07% Biến động giá (1D) -3.62% Biến động giá (7 ngày) +73.99%

Giá thời gian thực của Kava Lend (HARD) là $0.0043886. Trong 24 giờ qua, HARD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00431657 và cao nhất là $ 0.00543297, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HARD là $ 2.97, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00206758.

Về hiệu suất ngắn hạn, HARD đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, -3.62% trong 24 giờ và +73.99% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kava Lend (HARD)

Vốn hóa thị trường $ 592.63K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 879.32K Nguồn cung lưu thông 134.79M Tổng cung 200,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kava Lend là $ 592.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HARD là 134.79M, với tổng nguồn cung là 200000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 879.32K.