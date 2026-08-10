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Giá KarmaVerse by Virtuals theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của KARMA là 21,965 USD. Theo dõi cập nhật giá KARMA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá KarmaVerse by Virtuals theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của KARMA là 21,965 USD. Theo dõi cập nhật giá KARMA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá KarmaVerse by Virtuals (KARMA)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 KARMA sang USD

$0.00002584
$0.00002584$0.00002584
-0.20%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá KarmaVerse by Virtuals (KARMA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 12:38:13 (UTC+8)

Giá KarmaVerse by Virtuals hôm nay

Giá KarmaVerse by Virtuals (KARMA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KARMA sang USD là $ 0 mỗi KARMA.

KarmaVerse by Virtuals hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 21,965, với nguồn cung lưu hành 850.00M KARMA. Trong vòng 24 giờ qua, KARMA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KARMA biến động -- trong giờ qua và +0.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường KarmaVerse by Virtuals (KARMA)

$ 21.97K
$ 21.97K$ 21.97K

--
----

$ 25.84K
$ 25.84K$ 25.84K

850.00M
850.00M 850.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của KarmaVerse by Virtuals là $ 21.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KARMA là 850.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 25.84K.

Lịch sử giá KarmaVerse by Virtuals theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Thấp nhất 24H
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Cao nhất 24H

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.32%

+0.32%

Lịch sử giá theo USD của KarmaVerse by Virtuals (KARMA)

Trong hôm nay, biến động giá của KarmaVerse by Virtuals/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của KarmaVerse by Virtuals/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của KarmaVerse by Virtuals/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của KarmaVerse by Virtuals/USD là --.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0--
30 ngày$ 0+2.90%
60 ngày$ 0-7.49%
90 ngày----

Dự đoán giá KarmaVerse by Virtuals

Dự đoán giá KarmaVerse by Virtuals (KARMA) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của KARMA vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá KarmaVerse by Virtuals (KARMA) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của KarmaVerse by Virtuals có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá KarmaVerse by Virtuals sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá KARMA cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá KarmaVerse by Virtuals.

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Nguồn tham khảo KarmaVerse by Virtuals (KARMA)

Whitepaper
Website chính thức

Danh mục :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Giới thiệu KarmaVerse by Virtuals

Giá thực tế của KarmaVerse by Virtuals là bao nhiêu?

KarmaVerse by Virtuals đang giao dịch ở mức ₫, cho thấy biến động giá là --% trong 24 giờ qua. Con số theo thời gian thực này phản ánh dữ liệu tổng hợp từ nhiều thị trường giao ngay.

Mức độ biến động của KARMA hôm nay ra sao?

Mức độ biến động giá của KARMA trong vòng 24 giờ qua là --%. Biến động cao hơn cho thấy giá thay đổi nhanh chóng, trong khi biến động thấp hơn thể hiện sự ổn định.

Khoảng dao động giao dịch 24 giờ của KarmaVerse by Virtuals là bao nhiêu?

Mã token này dao động giữa ₫0E-10 (mức thấp) và ₫0E-10 (mức cao). Các nhà giao dịch thường sử dụng thông tin này để đánh giá động lực hàng ngày và sức mạnh thị trường.

Khối lượng giao dịch của KARMA là bao nhiêu?

Trong 24 giờ qua, KARMA đã tích lũy được ₫-- trong hoạt động giao dịch, cho thấy mức độ sôi động của thị trường đối với tài sản này.

Giá hiện tại so với mức cao nhất mọi thời đại (ATH) và mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) như thế nào?

Mức cao nhất mọi thời đại là ₫, còn mức thấp nhất mọi thời đại là ₫. So sánh giá hiện tại với các mức này giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về chu kỳ dài hạn.

Mức độ thanh khoản thị trường của KarmaVerse by Virtuals mạnh đến đâu?

Mức độ thanh khoản được đánh giá ở mức --/100, cho thấy độ sâu của sổ lệnh và mức độ dễ dàng thực hiện giao dịch trong các phiên giao dịch sôi động.

KARMA so với các mã token khác thuộc danh mục Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem như thế nào?

Trong danh mục Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem, KARMA thể hiện hiệu suất cạnh tranh, được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch ₫-- và sự quan tâm liên tục từ các nhà giao dịch.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về KarmaVerse by Virtuals

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 12:38:13 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành KarmaVerse by Virtuals (KARMA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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