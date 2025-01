KarenCoin (KAREN) là gì

Karen Coin is one of the fastest scaling cryptocurrencies built on the most recognizable meme in the world! This paired with ownership being renounced, locked liquidity, lower entry/exit fees, rewards for holding and the most dynamic marketing schedule the crypto space has ever seen makes Karen Coin one of the cleanest, most transparent, community based cryptocurrencies in history! Built by the community for the community. Currently working on our first ecommerce use cases.

