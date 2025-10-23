Thông tin giá theo USD của Kangarhold (KANGA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.90% Biến động giá (1D) +1.79% Biến động giá (7 ngày) -5.99% Biến động giá (7 ngày) -5.99%

Giá thời gian thực của Kangarhold (KANGA) là --. Trong 24 giờ qua, KANGA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KANGA là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KANGA đã biến động +0.90% trong 1 giờ qua, +1.79% trong 24 giờ và -5.99% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kangarhold (KANGA)

Vốn hóa thị trường $ 6.06K$ 6.06K $ 6.06K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.06K$ 6.06K $ 6.06K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,988,623.181456 999,988,623.181456 999,988,623.181456

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kangarhold là $ 6.06K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KANGA là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999988623.181456. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.06K.