Thông tin giá theo USD của KAME (KAME)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.05% Biến động giá (1D) +6.11% Biến động giá (7 ngày) +3.38% Biến động giá (7 ngày) +3.38%

Giá thời gian thực của KAME (KAME) là --. Trong 24 giờ qua, KAME được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KAME là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KAME đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, +6.11% trong 24 giờ và +3.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường KAME (KAME)

Vốn hóa thị trường $ 10.88K$ 10.88K $ 10.88K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.46K$ 11.46K $ 11.46K Nguồn cung lưu thông 949.40M 949.40M 949.40M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của KAME là $ 10.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KAME là 949.40M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.46K.