Thông tin giá theo USD của Kamala Horris (KAMA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.03919388$ 0.03919388 $ 0.03919388 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.41% Biến động giá (1D) -12.12% Biến động giá (7 ngày) -13.36% Biến động giá (7 ngày) -13.36%

Giá thời gian thực của Kamala Horris (KAMA) là --. Trong 24 giờ qua, KAMA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KAMA là $ 0.03919388, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KAMA đã biến động +0.41% trong 1 giờ qua, -12.12% trong 24 giờ và -13.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kamala Horris (KAMA)

Vốn hóa thị trường $ 79.84K$ 79.84K $ 79.84K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 79.84K$ 79.84K $ 79.84K Nguồn cung lưu thông 995.56M 995.56M 995.56M Tổng cung 995,559,218.0 995,559,218.0 995,559,218.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kamala Horris là $ 79.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KAMA là 995.56M, với tổng nguồn cung là 995559218.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 79.84K.