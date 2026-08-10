Giá Kalijo hôm nay

Giá Kalijo (SEED) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01769773, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SEED sang USD là $ 0.01769773 mỗi SEED.

Kalijo hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 32,747, với nguồn cung lưu hành 1.85M SEED. Trong vòng 24 giờ qua, SEED được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01729909 (thấp) đến $ 0.01780167 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 4.45, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01729909.

Về hiệu suất ngắn hạn, SEED biến động +0.25% trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.71.

Thông tin thị trường Kalijo (SEED)

Vốn hóa thị trường $ 32.75K$ 32.75K $ 32.75K Khối lượng (24H) $ 2.71$ 2.71 $ 2.71 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 107.04K$ 107.04K $ 107.04K Nguồn cung lưu thông 1.85M 1.85M 1.85M Tổng cung 6,048,043.0 6,048,043.0 6,048,043.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kalijo là $ 32.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.71. Nguồn cung lưu hành của SEED là 1.85M, với tổng nguồn cung là 6048043.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 107.04K.