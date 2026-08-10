Giá KAIRUNE by Virtuals hôm nay

Giá KAIRUNE by Virtuals (KAIRUNE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.20% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KAIRUNE sang USD là $ 0 mỗi KAIRUNE.

KAIRUNE by Virtuals hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 9,268.8, với nguồn cung lưu hành 1.00B KAIRUNE. Trong vòng 24 giờ qua, KAIRUNE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KAIRUNE biến động -0.02% trong giờ qua và -32.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường KAIRUNE by Virtuals (KAIRUNE)

Vốn hóa thị trường $ 9.27K$ 9.27K $ 9.27K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.27K$ 9.27K $ 9.27K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của KAIRUNE by Virtuals là $ 9.27K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KAIRUNE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.27K.