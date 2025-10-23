Thông tin giá theo USD của Kaboom (KABOOM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00266209$ 0.00266209 $ 0.00266209 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -1.71% Biến động giá (7 ngày) -12.96% Biến động giá (7 ngày) -12.96%

Giá thời gian thực của Kaboom (KABOOM) là --. Trong 24 giờ qua, KABOOM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KABOOM là $ 0.00266209, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KABOOM đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.71% trong 24 giờ và -12.96% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kaboom (KABOOM)

Vốn hóa thị trường $ 8.10K$ 8.10K $ 8.10K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.10K$ 8.10K $ 8.10K Nguồn cung lưu thông 998.22M 998.22M 998.22M Tổng cung 998,221,402.417776 998,221,402.417776 998,221,402.417776

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kaboom là $ 8.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KABOOM là 998.22M, với tổng nguồn cung là 998221402.417776. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.10K.