Thông tin giá theo USD của Justcoin (JUST)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.83% Biến động giá (1D) -2.78% Biến động giá (7 ngày) -32.28% Biến động giá (7 ngày) -32.28%

Giá thời gian thực của Justcoin (JUST) là --. Trong 24 giờ qua, JUST được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JUST là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, JUST đã biến động +0.83% trong 1 giờ qua, -2.78% trong 24 giờ và -32.28% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Justcoin (JUST)

Vốn hóa thị trường $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.95K$ 23.95K $ 23.95K Nguồn cung lưu thông 75.07B 75.07B 75.07B Tổng cung 99,982,932,639.10449 99,982,932,639.10449 99,982,932,639.10449

Vốn hoá thị trường hiện tại của Justcoin là $ 17.99K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JUST là 75.07B, với tổng nguồn cung là 99982932639.10449. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.95K.