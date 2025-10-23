Thông tin giá theo USD của Just need some rest (REST)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01275586$ 0.01275586 $ 0.01275586 Giá thấp nhất $ 0.00437206$ 0.00437206 $ 0.00437206 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Just need some rest (REST) là $0.00437206. Trong 24 giờ qua, REST được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của REST là $ 0.01275586, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00437206.

Về hiệu suất ngắn hạn, REST đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Just need some rest (REST)

Vốn hóa thị trường $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,999,895.470689 999,999,895.470689 999,999,895.470689

Vốn hoá thị trường hiện tại của Just need some rest là $ 4.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của REST là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999895.470689. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.37M.