Thông tin giá theo USD của Just Juni by Virtuals (JUNI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.27% Biến động giá (7 ngày) -7.45% Biến động giá (7 ngày) -7.45%

Giá thời gian thực của Just Juni by Virtuals (JUNI) là --. Trong 24 giờ qua, JUNI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JUNI là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, JUNI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.27% trong 24 giờ và -7.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Just Juni by Virtuals (JUNI)

Vốn hóa thị trường $ 12.78K$ 12.78K $ 12.78K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.78K$ 12.78K $ 12.78K Nguồn cung lưu thông 772.49M 772.49M 772.49M Tổng cung 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

Vốn hoá thị trường hiện tại của Just Juni by Virtuals là $ 12.78K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JUNI là 772.49M, với tổng nguồn cung là 772491747.3824497. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.78K.