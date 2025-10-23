Thông tin giá theo USD của Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00071255 $ 0.00071255 $ 0.00071255 Thấp nhất 24H $ 0.00083462 $ 0.00083462 $ 0.00083462 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00071255$ 0.00071255 $ 0.00071255 Cao nhất 24H $ 0.00083462$ 0.00083462 $ 0.00083462 ATH $ 0.00405452$ 0.00405452 $ 0.00405452 Giá thấp nhất $ 0.00024547$ 0.00024547 $ 0.00024547 Biến động giá (1 giờ) -4.51% Biến động giá (1D) +0.71% Biến động giá (7 ngày) -50.46% Biến động giá (7 ngày) -50.46%

Giá thời gian thực của Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) là $0.00076772. Trong 24 giờ qua, ELIZABETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00071255 và cao nhất là $ 0.00083462, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ELIZABETH là $ 0.00405452, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00024547.

Về hiệu suất ngắn hạn, ELIZABETH đã biến động -4.51% trong 1 giờ qua, +0.71% trong 24 giờ và -50.46% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

Vốn hóa thị trường $ 569.17K$ 569.17K $ 569.17K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 569.17K$ 569.17K $ 569.17K Nguồn cung lưu thông 748.33M 748.33M 748.33M Tổng cung 748,325,252.715947 748,325,252.715947 748,325,252.715947

Vốn hoá thị trường hiện tại của Just Elizabeth Cat là $ 569.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ELIZABETH là 748.33M, với tổng nguồn cung là 748325252.715947. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 569.17K.