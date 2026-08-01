Giá just a memecoin hôm nay

Giá just a memecoin (MEMECOIN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00151079, biến động 6.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MEMECOIN sang USD là $ 0.00151079 mỗi MEMECOIN.

just a memecoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,510,830, với nguồn cung lưu hành 1000.00M MEMECOIN. Trong vòng 24 giờ qua, MEMECOIN được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00143092 (thấp) đến $ 0.00162346 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01603038, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEMECOIN biến động -2.02% trong giờ qua và +61.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 13.70K.

Thông tin thị trường just a memecoin (MEMECOIN)

Vốn hóa thị trường $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Khối lượng (24H) $ 13.70K$ 13.70K $ 13.70K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,997,094.466292 999,997,094.466292 999,997,094.466292

Vốn hoá thị trường hiện tại của just a memecoin là $ 1.51M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 13.70K. Nguồn cung lưu hành của MEMECOIN là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999997094.466292. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.51M.