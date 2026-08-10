Giá Just a Black Rock on Base hôm nay

Giá Just a Black Rock on Base (ROCK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROCK sang USD là $ 0 mỗi ROCK.

Just a Black Rock on Base hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 67,980, với nguồn cung lưu hành 10.00B ROCK. Trong vòng 24 giờ qua, ROCK được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0058743, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROCK biến động -- trong giờ qua và +1.85% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Just a Black Rock on Base (ROCK)

Vốn hóa thị trường $ 67.98K$ 67.98K $ 67.98K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 67.98K$ 67.98K $ 67.98K Nguồn cung lưu thông 10.00B 10.00B 10.00B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Just a Black Rock on Base là $ 67.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ROCK là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 67.98K.