Thông tin giá theo USD của JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -2.90% Biến động giá (1D) +30.68% Biến động giá (7 ngày) -25.44% Biến động giá (7 ngày) -25.44%

Giá thời gian thực của JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) là --. Trong 24 giờ qua, JUNKCOIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JUNKCOIN là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, JUNKCOIN đã biến động -2.90% trong 1 giờ qua, +30.68% trong 24 giờ và -25.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Vốn hóa thị trường $ 97.25K$ 97.25K $ 97.25K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 97.25K$ 97.25K $ 97.25K Nguồn cung lưu thông 947.93M 947.93M 947.93M Tổng cung 947,933,834.826492 947,933,834.826492 947,933,834.826492

Vốn hoá thị trường hiện tại của JunkCoin Doge Real Name là $ 97.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JUNKCOIN là 947.93M, với tổng nguồn cung là 947933834.826492. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 97.25K.