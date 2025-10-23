Thông tin giá theo USD của jungle bay memes (JBM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000236 $ 0.00000236 $ 0.00000236 Thấp nhất 24H $ 0.00000252 $ 0.00000252 $ 0.00000252 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00000236$ 0.00000236 $ 0.00000236 Cao nhất 24H $ 0.00000252$ 0.00000252 $ 0.00000252 ATH $ 0.00000466$ 0.00000466 $ 0.00000466 Giá thấp nhất $ 0.00000181$ 0.00000181 $ 0.00000181 Biến động giá (1 giờ) +0.04% Biến động giá (1D) -4.59% Biến động giá (7 ngày) -12.17% Biến động giá (7 ngày) -12.17%

Giá thời gian thực của jungle bay memes (JBM) là $0.00000238. Trong 24 giờ qua, JBM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000236 và cao nhất là $ 0.00000252, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JBM là $ 0.00000466, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000181.

Về hiệu suất ngắn hạn, JBM đã biến động +0.04% trong 1 giờ qua, -4.59% trong 24 giờ và -12.17% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường jungle bay memes (JBM)

Vốn hóa thị trường $ 222.31K$ 222.31K $ 222.31K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 222.31K$ 222.31K $ 222.31K Nguồn cung lưu thông 93.24B 93.24B 93.24B Tổng cung 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

Vốn hoá thị trường hiện tại của jungle bay memes là $ 222.31K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JBM là 93.24B, với tổng nguồn cung là 93243552077.89908. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 222.31K.