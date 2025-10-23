Thông tin giá theo USD của Judge MENTAL (MENTAL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00001537 Cao nhất 24H $ 0.00002163 ATH $ 0.00023026 Giá thấp nhất $ 0.00001537 Biến động giá (1 giờ) -1.82% Biến động giá (1D) +17.73% Biến động giá (7 ngày) -56.70%

Giá thời gian thực của Judge MENTAL (MENTAL) là $0.00002088. Trong 24 giờ qua, MENTAL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001537 và cao nhất là $ 0.00002163, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MENTAL là $ 0.00023026, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001537.

Về hiệu suất ngắn hạn, MENTAL đã biến động -1.82% trong 1 giờ qua, +17.73% trong 24 giờ và -56.70% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Judge MENTAL (MENTAL)

Vốn hóa thị trường $ 20.88K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 20.88K Nguồn cung lưu thông 999.99M Tổng cung 999,985,151.5461148

Vốn hoá thị trường hiện tại của Judge MENTAL là $ 20.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MENTAL là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999985151.5461148. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 20.88K.