Giá JRNY hôm nay

Giá JRNY (JRNY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.02% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JRNY sang USD là $ 0 mỗi JRNY.

JRNY hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 352,750, với nguồn cung lưu hành 620.00M JRNY. Trong vòng 24 giờ qua, JRNY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00138496, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, JRNY biến động +0.07% trong giờ qua và +0.86% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 637.86.

Thông tin thị trường JRNY (JRNY)

Vốn hóa thị trường $ 352.75K$ 352.75K $ 352.75K Khối lượng (24H) $ 637.86$ 637.86 $ 637.86 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 568.95K$ 568.95K $ 568.95K Nguồn cung lưu thông 620.00M 620.00M 620.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của JRNY là $ 352.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 637.86. Nguồn cung lưu hành của JRNY là 620.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 568.95K.