Giá JPMorgan Chase xStock hôm nay

Giá JPMorgan Chase xStock (JPMX) theo thời gian thực hôm nay là $ 357.47, biến động 0.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JPMX sang USD là $ 357.47 mỗi JPMX.

JPMorgan Chase xStock hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 375,172, với nguồn cung lưu hành 1.05K JPMX. Trong vòng 24 giờ qua, JPMX được giao dịch trong khoảng từ $ 357.05 (thấp) đến $ 357.46 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 366.5, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 263.62.

Về hiệu suất ngắn hạn, JPMX biến động +0.01% trong giờ qua và +1.28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.78.

Thông tin thị trường JPMorgan Chase xStock (JPMX)

Vốn hóa thị trường $ 375.17K$ 375.17K $ 375.17K Khối lượng (24H) $ 2.78$ 2.78 $ 2.78 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 99.44M$ 99.44M $ 99.44M Nguồn cung lưu thông 1.05K 1.05K 1.05K Tổng cung 278,196.2170272167 278,196.2170272167 278,196.2170272167

Vốn hoá thị trường hiện tại của JPMorgan Chase xStock là $ 375.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.78. Nguồn cung lưu hành của JPMX là 1.05K, với tổng nguồn cung là 278196.2170272167. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 99.44M.