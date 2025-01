JPGoldCoin (JPGC) là gì

The JPGoldCoin is a unique cryptocurrency backed with physical gold mined by Japaul Ltd and its partners; a multinational licensed gold miner and other solid minerals in many countries. The gold coin is based on adding dual and integrated values to the investors in a unique way that guarantees lifelong appreciation of assets value. The Digital gold coin avails an opportunity to the investors that see beyond now. JPGoldCoin offers better value than the best of cryptocurrencies. It provides the investors and sustains the wealth because it is backed by Gold, which guarantees and preserves its value.

Nguồn tham khảo JPGoldCoin (JPGC) Website chính thức