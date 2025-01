JP (JP) là gì

We are working with the First Japanese coin listing site "JPToken". (https://jptoken.info) As a result, 5% to 10% of JPToken's advertising expenses will be repurchased to JP every time development costs It is a mechanism that is said. It's not just a cryptocurrency. It is more than a token design. Our skillshare platform gives back 5-10% of sales to holders JP is a low TAX so that anyone can easily enter. Tax 3% (Liquidity 1%, Team 1%, Marketing 1%) Advertising expenses from JPToken are returned by 5% to 10% each time. This can cover repurchases, development costs, and event costs. Sales of the matching platform can also be covered as new development costs.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo JP (JP) Whitepaper Website chính thức